Минобороны РФ опубликовало на своем сайте список погибших в авиакатастрофе ТУ-154, которая произошла сегодня утром над Черным морем.

Как стало известно, в этом скорбном списке три выпускника орловского института культуры. Борис Сулейманов и Дмитрий Литвяков - выпускники 2009 года, а Аркадий Узловский выпускник 2016 года. Они работали в Академическом ансамбле песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

Катастрофа произошла сегодня утром. Самолет Минобороны ТУ-154 вылетел из подмосковного Чкаловска, зашел на дозаправку в Адлер, и после вылета из Адлера через семь минут пропал с радаров.

По последней информации, жертвами авиакатастрофы стали 92 человека. Из них 64 участника Ансамбля Александрова, девять журналистов, восемь военных, восемь членов экипажа, два представителя Минобороны и Доктор Лиза – глава Международной общественной организации Елизавета Глинка.

Пока рабочей версией причин крушения самолета называются технические проблемы на борту.