В Орловской области вынесен обвинительный приговор начальнику вентиляционной газовой службы ООО «Перспектива» Виктора Талызенкова, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Его признали виновным по части 3 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

В апреле этого года в Орле в многоквартирном доме по переулку Дарвина из-за неработоспособности дымового канала от отравления угарным газом погибла семья из трех человек.

- Суд приговорил Виктора Талызенкова к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией технического обслуживания капитальных строений сроком на 3 года, сообщила «ВО» старший помощник руководителя регионального СК Юлия Дорофеева.