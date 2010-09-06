Управление Роспотребнадзора по Орловской области  проводит проверки наличия в розничной торговле непитьевого алкоголя, реализация которого в России приостановлены на 30 дней из-за массовой гибели людей в Иркутске.

В поселке Знаменка Орловского района в ООО «Калита» выявлено 662 штуки (66 литров) спиртосодержащей непищевой продукции.

Это изделие косметическое жидкое «Целебная сила природы», лосьон с экстрактом боярышника, лосьон «Вита-Септ», средство гигиены полости рта жидкое «Настойка дуба».

В торговой точке ИП Поздняковой (Орел) обнаружено 10 штук (1 литр) лосьона с экстрактом боярышника и лосьон «Вита-Септ». В торговой точке ИП Смагиной (поселок Кромы) проверка выявила  четыре пузырька лосьона косметического объемом 0,36 л.

Вся эта продукция арестована.

- Виновные лица вызваны  в Управление Роспотребнадзора по Орловской области для составления протокола об административном правонарушении по ст. 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщили в ведомстве.

С 26 декабря (с момента запрета реализации непитьевого алкоголя) Роспотребнадзор совместно с региональным УМВД провел в Орловской области 21 проверку розничных точек.

Проверки будут продолжены, пообещали в ведомстве.

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