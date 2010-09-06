Полицейские установили граждан, причастных к телефонным сообщениям о ложном минировании, сообщает УМВД по Орловской области.

Им грозит лишение свободы до 3 лет. В декабре этого года в разное время в полицию поступили три сообщения о ложном минировании зданий в Северном и Советском районах города Орла.

Сотрудники региональных УМВД и УФСБ установили причастных к звонкам. В одном случае - 45-летняя женщина без определенного места жительства. К двум другим - житель Орла 1974 года рождения и 29-летний уроженец Белгородской области.

Полиция возбудила уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».