В Орловской области резко похолодало. В ночь на 7 января температура воздуха в Орле и области местами опустится до 27 градусов ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки будет облачная с прояснениями погода. Снег возможен ночью, но небольшой. Местами возможна метель, снежные заносы.

Ситуация осложнятся холодным ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

Ночью в Орловской области до 17 до 22 градусов мороза. В некоторых местах столбик термометра опустится до минус 27 градусов.