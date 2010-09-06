В связи с резким похолоданием на территории Орловской области первый вице-губернатор региона Александр Бударин поручил дежурным, аварийно-спасательным, ремонтным и оперативным службам обеспечить готовность к работе в условиях низких температур.

Речь идет, в частности, об усилении контроля за ситуацией на автодорогах и объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры, организации помощи людям, которые могут пострадать от сильных морозов.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки морозная погода на территории Орловской области сохранится.

Региональное ГУ МЧС на 391-м километре трассы М-2 «Крым» развернуло мобильный пункт обогрева. Мобильный пункт оснащен палатками для размещения, обогрева, оказания помощи, запасом ГСМ, водой и едой, местами для отдыха.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101» или «112» (со стационарных телефонов – «01»). «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Орловской области – 8 (4862) 76-17-78.