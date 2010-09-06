В связи с резким похолоданием на территории Орловской области первый вице-губернатор региона Александр Бударин поручил дежурным, аварийно-спасательным, ремонтным и оперативным службам обеспечить готовность к работе в условиях низких температур.

Речь идет, в частности, об усилении контроля за ситуацией на автодорогах и объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры, организации помощи людям,  которые могут пострадать от сильных морозов. 

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки морозная погода на территории Орловской области сохранится.

Региональное ГУ МЧС на 391-м километре трассы М-2 «Крым» развернуло мобильный пункт обогрева. Мобильный пункт оснащен палатками для размещения, обогрева, оказания помощи, запасом ГСМ, водой и едой, местами для отдыха.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101» или «112» (со стационарных телефонов – «01»). «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Орловской области – 8 (4862) 76-17-78.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Теперь и в Орле! 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

СКОРО в ОРЛЕ

 

 

Несколько слов

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Поиск

ТОП-5 самых читаемых новостей

 

1. Девушка из-за конфликта с сотрудниками ГИБДД стала фигуранткой уголовного дела 

2. Орловский «Научприбор» сократил объемы производства на 35% 

3. Иван Полуэктов переназначен на пост прокурора Орловской области 

4. Советский райсуд Орла прекратил дело в отношении пенсионера Неврова 

5. Директор МУП «Зеленстрой» покинул занимаемый пост – СМИ

Заметки на салфетках: «Офсайд»

Наш бизнес-ланч в кафе «Офсайд» начался за здравие, а завершился – странно. Читать

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ