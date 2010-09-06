Орловские инспекторы ДПС Сергей Дадыкин и Владимир Сотников помогли жителям Тульской области, у которых в дороге закончилось горючее.

Инспекторы дежурили на автодороге М-2 «Крым». В районе 410 километра на Кромской объездной полицейские обратили внимание на стоящий автомобиль-эвакуатор «Газель» с замерзшими стеклами.

Полицейские остановились. В «Газели» были трое молодых людей. Они рассказали, что у них кончился бензин. Трасса была почти пустынной, машин было мало и попросить помощи было не у кого.

Полицейские пересадили замерзавших людей в служебный автомобиль. Пока те отогревались – инспекторы остановили машину, водитель которой согласился помочь и дал топлива.

Туляки оставили перевозимую ими иномарку и на эвакуаторе добрались до заправки. Затем вернулись за оставленной машиной и продолжили путь, сообщает УМВД по Орловской области.

Водитель «Газели» позвонил на телефон доверия регионального УМВД и поблагодарил наряд ДПС, который оказал им помощь.

Днем ранее, также в районе Кромской объездной, полицейские помогли водителю орловского автобуса «Мерседес Спринтер», который вез пассажиров в Курскую область. В дороге автобус заглох. Полицейские помогли завести двигатель и люди благополучно продолжили свое путешествие.