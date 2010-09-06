Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области, 8 января в 18:59 на пульт дежурной части поступило сообщение о возгорании в торговом центре «АТОЛЛ» (ул. Октябрьская, 27).

Загорелось помещение на 3 этаже. На месте возгорания работают силы и средства шести пожарных частей - 45 человек и 16 единиц техники. Спасено два человека. Информация уточняется.

Как сегодня вечером сообщал «Вечерний Орел» в крупном торговом центре «АТОЛЛ» начался пожар. По фотографиям, сделанным очевидцами, видно открытое пламя, охватившее здание.