Продолжается ликвидация возгорания. Основному корпусу торгового центра уже ничего не угрожает, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.



Эвакуировано 40 человек - сотрудников центра и покупателей. Многие покинули здание самостоятельно, когда только началось задымление.

Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, территория оцеплена полицией.

Дежурит скорая помощь, двум женщинам потребовалась помощь медиков, госпитализация не потребовалась.

Сообщение о пожаре поступило в 18.59, в тушении принимают участие 45 человек личного состава всех орловских пожарных частей, 16 единиц техники, в том числе коленчатый подъемник с 50 метровой лестницей.

Из-за токсичности горящих элементов здания ликвидация возгорания осложнена, пожарные работают в дыхательных аппаратах.

Расследование причин пожара начнется после полной ликвидации возгорания. Информация уточняется.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области.