Пожар в орловском ТЦ «АТОЛЛ» ликвидирован.

Утром 9 января в 08.45 полностью ликвидирован пожар в торговом центре «АТОЛЛ», сообщает ГУ МЧС по Орловской области. Ведомство называет предполагаемую причину происшествия - короткое замыкание электропроводки в запотолочном пространстве на третьем этаже.

Сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы 8 января в 18.59. В 20.05 пожар был локализован. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

До прибытия первого пожарного подразделения огонь начал распространяться на соседние помещения. В 19.02 по прибытии первого пожарного подразделения были созданы четыре участка тушения пожара: три – тушение пожара, четвертый – защита смежных помещений.

Из здания было эвакуировано 150 человек, 2 человека спасено силами сотрудников МЧС России.

Полиция оцепила район, госавтоинспекторы регулировали дорожного движения.

Всего к ликвидации пожара привлекались 93 человека и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России – 51 человек, 17 единиц техники, говорится в сообщении ГУ МЧС.

Фото пресс-службы ведомства.