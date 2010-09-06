Здание торгового центра «АТОЛЛ» в Орле, в котором 8 января случился крупный пожар, не проверялось государственным пожарным надзором на предмет безопасности.

Об этом в эфире ГТРК «Орел» сообщил представитель ГУ МЧС по Орловской области Вадим Ильюшечкин. Это связано с тем, что владельцы здания провели независимый пожарный аудит.

- По заключению экспертов данное строение соответствовало всем нормам и требованием действующего законодательства в области пожарной безопасности, - сообщил Вадим Илючшечкин.

Напомним, что с 1 мая 2009 года в России вступил в силу Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,который ввел новый механизм контроля и надзора за пожарной безопасностью.

Согласно закону, независимую оценку пожарного риска (аудит пожарной безопасности) проводят аккредитованные при МЧС экспертные организации. Расчёты по оценке пожарного риска могут выполняться любыми физическими и юридическими лицами без аккредитации МЧС. Естественно, услуги платные. Компания заключает договор на проведение пожарного аудита, платит деньги и ей выдают заключение о состоянии пожарной безопасности.

На фото: последствия пожара. Фотография сделана 9 января орловцем Алексеем Хохловым.

«Выгорела секция над бывшей проходной ОЧЗ. Остальное, понятное дело, прокоптилось. Спросил у закрывающих двери работников продуктового «Атолла», будет ли работать теперь магазин и когда?

- Нет, - ответили мне. - Все провода погорели, и когда это всё восстановят теперь, непонятно.

Хотя свет у них внутри горит», - написал Алексей в сети Facebook.