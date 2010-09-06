Из-за сильных морозов в Орловской область есть пострадавшие от обморожений.

- С обморожениями разной степени тяжести, в том числе и глубокими, по поводу чего мы были вынуждены выполнять ампутацию конечностей достаточно молодой группе пациентов, - рассказал в эфире новостей ГРТК «Орел» заведующий ожоговым отделением областной больницы Михаил Шалаев.

 

Сегодня утром на аппаратном совещании в администрации Орловской области, было официально сообщено о трех посрадавщих от отморожения, которые обратились в медучреждения.

- Это значительно меньше, чем было в это же время в прошлом году, - сказал первый вице-губернатор Александр Бударин на аппаратном совещании 10 января.

Специалисты призывают орловцев во время морозов быть осторожными. Обязательно надевать перчатки, шарфы, подходящие по сезону шапки и обувь.

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