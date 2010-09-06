Нашумевшее дело в отношении девушки, которая оказалась в эпицентре конфликта с сотрудниками ГИБДД около автовокзала в Орле, передано в отдел по расследованию особо важных дел управления следственного комитета РФ по Орловской области.

Об этом сообщили «Орловские новости» со ссылкой на адвоката девушки Андрея Рослова. По его словам, это связано с проверкой законности действий сотрудников ГИБДД.

Как утверждает адвокат девушки, стороной защиты получено видео, которое подтверждает незаконность и необоснованность возбуждения дела.

Как сообщалось ранее, в конце декабря региональный СК возбудил против 23-летней хрупкой девушки уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент стал достоянием общественности после того, как в сети 25 ноября появилось видео, снятое очевидцем. На нем видно, как два сотрудника ГИБДД силой пытаются усадить молодую девушку в служебный автомобиль. Она сопротивляется. На ее сторону встают горожане, которые оказались на месте происшествия.

По версии очевидцев, девушка переходила дорогу. Как говорят в полиции, она это сделала с нарушениями. Далее показания расходятся. Сотрудники ГИБДД утверждают, что после того, как сотрудники полиции указали ей на нарушение ПДД, девушка напала на полицейского и ударила его. Сама злоумышленница говорит, что переходила дорогу на зеленый свет. Очевидцы утверждают, что она начала переходить на зеленый свет, и красный зажегся уже когда, она прошла половину дороги. Так или иначе, между сторонами возник публичный конфликт.

То, что мы видим на кадрах видео, вызывает возмущение. Два крупных мужчины жестко пытаются заставить хрупкую женщину сесть в машину. При этом вокруг них собирается много народу, который явно не на стороне полиции. Реплики, которые слышны на видео, говорят об очень низком уровне доверия к людям в форме. «Куда вы ее одну везете?», «Что вы будете делать?», «Зачем вы это делаете?», «Разбой устроили!», «Из-за перехода так руки крутить!» возмущаются люди. Фактически население не дало патрулю ГИБДД «упаковать» нарушительницу ПДД.

После инцидента сотрудники полиции написали заявления о нападении на них, а девушку еще несколько часов продержали в полиции.

А между тем у видеозаписи конфликта уже почти 28 тысяч просмотров.