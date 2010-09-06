В отдел полиции Дмитровского района поступил сигнал, что один местный житель из пневматической винтовки «ИЖ» сделал огнестрельное оружие.

Сигнал проверили, информация подтвердилась, сообщает УМВД по Орловской области.

Полицейские оружие нашли и изъяли. Экспертиза признала гладкоствольное оружие калибром 6,3 мм, переделанное из пневматической винтовки «ИЖ», годным для использования. Мужчина рассказал, что изготовил огнестрельное оружие для «личных целей».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Полиция се6йчас решает вопрос о возбуждении второго дела, но уже по другой статье – «Незаконное изготовление орудия».