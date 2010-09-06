29-летний житель города Ливны был убит за карточным столом. Убийцы расчленили тело, часть фрагментов часть фрагментов сожгли в газовой печи, а оставшуюся часть выбросили в мусорный контейнер.

Подозреваемые в убийстве задержаны. Об этом сообщает СК РФ по Орловской области, который возбудил уголовное дело по статье  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Следствием установило, что 13 января 2017 в Ливенскую полицию обратилась с заявлением о безвестном исчезновении своего 29-летнего сына местная жительница.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий следствие вышло на двоих местных жителей - знакомых пропавшего. Сознавшись в совершенном преступлении, они рассказали, что 7 января они вместе с потерпевшим играли в карты в частном доме и распивали алкоголь.

Затем произошла ссора, участники игры подрались. Молодой человек от побоев скончался.

Преступники расчленили тело погибшего, части тела отправили в газовую печь, а что не смогли сжечь - выбросили в мусорный контейнер.

В настоящее время подозреваемые задержаны.

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