Сегодня в рамках судебного процесса по уголовному делу орловского бизнесмена Сергея Будагова гособвинение запросило для подсудимого восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 350 млн рублей.

Об этом сообщает корреспондент «ВО», который присутствует в судебном заседании. Сегодня же со своей позицией в прениях выступит защита господина Будагова.

Планируется, что приговор по делу бизнесмена будет вынесен 7 февраля. Напомним, что бизнесмена обвиняют в даче взятки в сумме 5 млн рублей главе департамента имущества и землепользования Орловской области Андрею Синягову за спасение павильонов «Родное село» и общее покровительство бизнесу семьи Будаговых.

11 марта этого года Сергей Будагов был задержан с поличным при передаче денег. По оперативным материалам УФСБ по Орловской области было возбуждено уголовное дело по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

До 4 мая бизнесмен находился под стражей. Затем Орловский областной суд отказал следствию в продлении срока содержания подозреваемого под стражей. Будагова отпустили на свободу под залог в 25 млн рублей.