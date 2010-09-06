В Северном районе Орла полиция нашла и изъяла из автомобиля 29-летнего орловца 22 грамма марихуаны.

В полицию поступила информация о том, что житель Северного района 1987 года рождения незаконно хранит и употребляет наркотические вещества.

Во время проведения осмотра автомобиля мужчины полицейские обнаружили в салоне сверток с наркотическим веществом растительного происхождения. Проведенный экспресс-анализ показал, что это марихуана, массой 21,9 грамма.

Мужчина рассказал, что нашел дикорастущую коноплю в лесополосе, а затем высушил ее и измельчил для личного потребления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает УМВД по Орловской области.

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