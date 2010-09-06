В Колпнянском районе Орловской области полиция обнаружила в снегу труп пожилого мужчины, который замерз около месяца назад.

75-летний мужчина жил один в небольшой деревне Колпнянского района. Родственники приезжали к нему редко, поэтому искать его стали только в конце января.

Через два дня полиция нашла тело старика в снегу. Как было установлено, мужчина умер в начале января из-за переохлаждения. Перед смертью у него случился инсульт. Медики предполагают, что он, почувствовав себя плохо, пошел к людям просить о помощи, но не дошел: упал в снег и замерз.

Случилось это в глухом месте, поэтому никто не увидел лежащего на земле человека. А обильные снегопады быстро прикрыли его тело. Об этом написала газета «Уездный город».