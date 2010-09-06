Железнодорожный районный суд Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу против бывшего следователя линейного отдела МВД России на станции Орёл, сообщила прокуратура Орловской области.

Следователь Ольга Гудилина была признана виновной в «покушении на получение через посредника взятки» в крупном размере.

Женщина через посредника потребовала у родственников фигуранта расследуемого ею дела 500 тысяч рублей за исключение из обвинения дополнительного квалифицирующего признака преступления. Правда, посредник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, деньги следователю не передал и взял их себе.

В итоге суд признал бывшего следователя виновной и оштрафовал ее на три миллиона рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил.