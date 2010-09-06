1 февраля около 16 часов в магазине «Пятерочка», расположенном в бывшем здании кинотеатра «Салют» в Орле, рухнул прикрепленный к железобетонному козырьку металлический подвесной потолок.

Об этом сообщил орловский блогер Георгий Саркисян. По счастливой случайности никто не пострадал.

Блогер отмечает отсутствие информации о данном происшествии со стороны ГУ МЧС по Орловской области. «ВО» изучил сводки регионального МЧС: действительно там нет ни одного сообщения по поводу описываемого инцидента.

Фото Георгия Саркисяна