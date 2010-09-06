В субботу, 4 февраля, в Волгограде, грузовик из Орловской области не рассчитал габариты машины и застрял в путепроводе, сообщает волгоградские СМИ.

Орловский КАМАЗ создал пробку, и никак не мог выехать из каменной ловушки.

Как пишут волгоградцы, ставшие очевидцами проишествия, водитель грузовика спускал колеса, чтобы выбраться из путепровода. Ему это удалось.

Кстати, орловец – не единственный водитель, попавший в такую ситуацию. Большегрузы застревают здесь с завидным постоянством, пишут местные СМИ,