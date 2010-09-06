За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 36 ДТП, сообщает УГИБДД по Орловской области.

В одной аварии два человека получили травмы. В субботу на автодороге М2-Крым со стороны Железногорска в направлении Орла перевернулся ВАЗ 2101 (на фото).

Машина слетела с дороги и упала в довольно высокий овраг. Водитель и пассажир получили телесные повреждения.

За выходные госавтоинспекторы остановили 21 по подозрению на «пьяную» езду. Освидетельствование показало, что 14 из них сели за руль нетрезвыми, семеро водителей отказались проходить освидетельствование.