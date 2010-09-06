Прокуратура Орловской области в апелляционном порядке обжаловала оправдательный приговор суда предпринимателю и депутату облсовета Виталию Рыбакову.

При вынесении этого решения суд не дал должную оценку тому, что Рыбаков будучи  директором муниципального АО «База строительных товаров» выплатил в общей сложности 3,5 млн рублей ООО «Агентство «Орловская среда», гендиректором которого являлась жена его сына, говорится в сообщении областной прокуратуры.

Ведомство уверено, что бизнесмен действовал в своих личных интересах, а не в интересах предприятия, которым руководил.

Прокуратура считает также, что по второму эпизоду уголовного дела против Виталия Рыбакова суд «незаконно его оправдал, лишив возможности истца воспользоваться обеспечительными мерами для возмещения причиненного ущерба».

Речь идет об обвинении по статье УК «отчуждение имущества, подвергнутого аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено».

Как считало следствие, Рыбаков незаконно произвел отчуждение объектов недвижимости, на которые был наложен арест, тем самым нарушив закон.

Напомним, что оправдательный приговор по уголовному делу Виталия Рыбакова был вынесен Заводским райсудом Орла 31 марта этого года.

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