Фотографии с зеленой дверью в красном здании Черниговского полка в Орле были опубликованы в социальной сети 11 апреля. Судя по фото, в помещении планируется открытие магазина «Пятерочка».

Следственный комитет инициировал проверку по факту реконструкции объекта культурного наследия регионального значения под продовольственный магазин, сообщила пресс-служба ведомства.

Следственными органами организована и проводится доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия в действиях (бездействиях) должностных лиц признаков составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Здание принадлежит ПАО «Орелстрой».