За сутки 16 апреля орловские пожарные и спасательные подразделения выезжали 39 раз. 34 из них - на тушение возгораний сухой растительности и мусора.

Основная часть выездов пришлась на Орел и Орловский район. Жители области продолжают поджигать сухую траву, не думая о последствиях. В частности, вчера в Орле в районе аэропорта было обнаружено горение сухой травы на 1 гектаре.

Также, в Орловском и Глазуновском районах сотрудники поисково-спасательной службы уничтожили 36 единиц гранат и артснарядов времен Великой Отечественной войны.