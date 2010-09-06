Сегодня в городе Ливны Орловской области в частном доме обнаружены тела четырех человек. Из них двое – девочки 9 и 13 лет.

По предварительной версии, все они отравились угарным газом, сообщает управление Следственного комитета по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Более никаких подробностей не сообщается.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей, экспертов-криминалистов, сотрудников полиции и других служб, сообщает СК.