По предварительной информации, семья из четырех человек в Ливнах погибла от отравления угарным газом по причине самовольного подключения газовой колонки с нарушением правил монтажа газового оборудования – выведением дымохода в вентиляционный канал.

Об этом «ВО» сообщили в компании «Газпром газораспределение Орел».

Специалисты «Газпром газораспределение Орел», получив сигнал о ЧП сразу же прибыли на место трагедии по адресу - г. Ливны, Пролетарская улица, дом 31. Было установлено, что дымоход колонки выведен в вентиляционный канал, что категорически запрещено.

Сегодня стало известно, что в городе Ливны Орловской области от отравления угарным газом погибли четыре человека. Двое из них дети – 9 и 13 лет.