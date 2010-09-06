С заявлением о незаконной порубке в полицию Мценского района обратился местный лесничий.

Он рассказал, что на лесном участке в районе деревни Дежкино Тельченского сельского поселения неизвестные спилили 5 сосен.

В ходе проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили, что к преступлению причастен житель села Тельчье 1966 года рождения.

Подозреваемый свою вину не отрицал. Он рассказал, что при помощи бензопилы спилил пять деревьев, а затем вывез их на личном тракторе.

Сумма ущерба, причиненного лесничеству, составила 67 тысяч рублей.

В настоящее время похищенное имущество изъято. По факту незаконной рубки лесных насаждений решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.