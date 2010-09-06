Производственные стоки ООО «Ливынсахар» без разрешения сбрасываются в реку Сосна, относящуюся к водному бассейну реки Дон.

Об этом сообщает прокуратура Орловской области со ссылкой на проверку экологического законодательства в отношении сахарного завода ООО «Ливны Сахар».

По Водному кодексу РФ водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, предоставляются в пользование для сброса сточных вод на основании решения уполномоченного органа государственной власти, поясняет прокуратура. То есть загрязнять окружающую среду можно только по разрешению властей.

В связи с этим Орловский природоохранный прокурор внес гендиректору ООО «Ливны Сахар» представление. Два инженера предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сейчас сброс стоков в реку пока не ведется.