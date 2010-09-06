В Орловской области с начала мотосезона уже случилось 14 ДТП с участием мотоциклистов, сообщили в орловской Госавтоинспекции.

В результате этих аварий – двое погибли, семь человек получили травмы. Среди пострадавших и дети: в одном ДТП несовершеннолетний юноша управлял мотоциклом, в другом – семилетнюю девочку сбил мотоциклист.

Водителями мотоциклов сначала года уже совершено 90 нарушений ПДД. Из них 23 владельца мотоциклов сели за руль, не имея водительского удостоверения, семь человек – не зарегистрировали свой мототранспорт, семеро находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции Орловской области призывают водителей мотоциклов, мопедов, скутеров и даже велосипедов соблюдать правила дорожного движения.