Полтора года лишения свободы в колонии общего режима получила Оксана Севодняева за ложное сообщение о заложенном в многоквартирном доме взрывном устройстве.

11 декабря прошлого года женщина позвонила в дежурную часть УМВД по Орловской области и сообщила о наличии взрывного устройства в подвале одного из многоквартирных жилых домов.

При этом звонившая точно знала, что никакой бомбы там нет, сообщает региональная прокуратура.

Северный райсуд Орла признал ее виновной по уголовной статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и отправил ее на полтора году в колонию.