За три месяца текущего года в Орле увеличилось количество ДТП, связанных с наездами на пешеходов в темное время суток, рассказал на пресс-конференции главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Орловской области Александр Коршунов.

Количество водителей, нарушивших проезд пешеходных переходов, в текущем году выросло на 6,4%. Уже зафиксировано 3693 нарушения. А за нарушение ПДД было оштрафовано 7987 пешеходов.

Тем не менее, на пресс-конференции было отмечено, что общее количество ДТП с пешеходами уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.