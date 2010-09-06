Компания «АльфаСтрахование» проанализировала данные о случаях угонов автомобилей клиентов компании по КАСКО в 2016 году и составила список городов с наибольшей частотой угонов автомобилей.

Орел, который в 2015 году входил в десятку регионов России с наибольшей частотой угонов автотранспорта, в прошлом году этот список покинул. В 2015 году Орел закончил с показателей частоты угонов 0,25%.

- Частота рассчитывается как отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки и отражает реальный риск автовладельца остаться без своего транспортного средства, - пояснили критерии составления ренкинга в «АльфаСтраховании».

По сравнению с 2015 годом в прошлом году, в целом, частота угонов автомобилей в городах России снизилась, при этом поменялись лидеры рэнкинга.

В 2016 году рейтинг возглавили Смоленск (частота угонов - 0,66%), Санкт-Петербург (0,29%) и Курган (0,24%). За Курганом следует Кемерово – 0,22%, Ставрополь и Москва – по 0,2%, Ярославль – 0,19%, Новосибирск и Оренбург – по 0,17%, Красноярск – 0,16%.

В 2015 году рэнкинг городов с наибольшей частотой угонов входили Иваново (0,64%), Владивосток (0,36%), Тольятти (0,34%), Выборг (0,32%), Смоленск, Санкт-Петербург и Новосибирск (по 0,26%), Мурманск и Орел (по 0,25%), Москва (0,24%).