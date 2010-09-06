Сегодня прокуратура Орловской области обнародовала сообщение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при оплате из бюджета отлова бродячих собак.

Дело возбудили после проверки природоохранной прокуратуры. Материалы проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

«В ходе проверки выявлены факты оплаты за счет бюджетных средств работ по отлову и временной передержке животных, которые фактически выполнены не были», - сообщает прокуратура Орловской области.

Из размытой информации ведомства, трудно понять дело возбуждено по факту или в отношении конкретных фигурантов. Непонятно, кто же, по версии следствия, мошенничал на собаках: чиновники или предприниматели, получившие контракт, или бюджетные средства уводили и те, и другие.

Ясно одно: воруют даже на бродячих собаках. Тем временем, поголовье бродячих псов стремительно растет. В некоторых районах города в геометрической прогрессии.