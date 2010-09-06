Происшествие случилось 1 июня около двух часов дня на улице Московской.

23-летний парень на отечественной ВАЗ 21053 двигался по улице Московской в направлении улицы Герцена.

Около дома № 43 он допустил столкновение с автомобилем Сhevrolet Aveo, которым управлял водитель 1960 года. Автомобили двигались в попутном направлении.

От столкновения с «пятеркой» Сhevrolet вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander. Mitsubishi управлял водитель 1961 года рождения.

Около десяти вечера за медицинской помощью в больницу им. Боткина обратилась девушка 1997 года рождения. Выяснилось, что она была  пассажиром пятерки в произошедшем ДТП. После оказания медицинской помощи отпущена домой, сообщили в региональном управлении ГИБДД. 

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