В конце мая с клумб в сквере танкистов города Мценска неизвестные выкопали с корнями несколько сотен цветов.

Петунии и бегонии исчезли с трех клумб перед монументом с танком.

Специалист отдела управления ЖКХ города Мценска Алла Спирина рассказала, что перед празднованием Дня Победы 9 мая городскими коммунальными службами в сквере было высажено 700 штук рассады цветов.

Сейчас мценским городским властям пришлось изыскивать дополнительные средства на покупку новой рассады, сообщает телеканал «Мценск».

Кому пришла в голову мысль поживится за счет средств муниципалитета, пока неизвестно.