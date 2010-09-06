С начала этого сезона (с 16 марта) у медикам по поводу укусов клещей обратились уже 398 жителей Орловской области, сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Из пострадавших от клещей – 140 детей. Случаи укусов фиксировались в 19 муниципальных образованиях региона.

В среднем, статистика укусов клещей находится на уровне средних многолетних показателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений в этом году снизилось на 4,3%.

По результатам лабораторных исследований, 12,3 % клещей снятых с людей, инфицированы боррелиозом.