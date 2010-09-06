В дорожно-транспортном происшествии под Орлом погиб 21-летний парень и еще четверо пострадали.

Трагедия произошла сегодня днем на трассе М2 Крым, недалеко от деревни Альшанские выселки.

Сообщение об аварии поступило около четырех часов дня, сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

На трассе столкнулись два легковых автомобиля: Мерседес и Таврия.

Фото с места происшествия очевидцы уже выложили в сеть «ВК». Они же сообщили и трех машинах скорой помощи.

В СМИ сообщили, что водитель Мерседеса, 21-летний парень, погиб. А пассажир Мерседеса - девушка, с травмами госпитализирована в больницу.

А водитель и пассажиры Таврии – трое мужчин в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото пресс-службы МЧС

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