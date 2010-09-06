В Орле на перекрестке улиц Октябрьской и Гурьтева столкнулись два автомобиля Chevrolet Lanos.

После столкновения обе машины влетели в стену многоэтажного дома.

Авария случилась 5 июня около 22.30 вечера.

Водитель одного из автомобилей ехал по Октябрьской, а другой с улицы Пионерской. На регулируемом перекрестке произошло столкновение. От удара машины снесли дорожное ограждение, опору светофора, после чего влетели в стену дома № 40 по улице Октябрьской.

Водитель одного из автомобилей получил травмы. Сейчас он в травматологическом отделении больницы им. Семашко.