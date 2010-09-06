СК передал в суд уголовное дело против депутата областного Совета Андрея Чижова, сообщило управление Следственного комитета по Орловской области.

Депутата обвиняют по статье УК «оскорбление представителя власти». Как ранее сообщали орловские СМИ, в октябре прошлого года народный избранник от КПРФ стал участником потасовки в клубе «ночь».

Конфликт с участием депутата был заснят на видеокамеру. Ролик обошел все орловские медиа и соцсети.

Затем последовало продолжение этой истории. В сеть была выложена запись, на которой депутат-коммунист в состоянии алкогольного заметного даже невооруженным глазом, оскорбляет полицейских, которые доставляют его в РОВД. Видео стало резонансным. СК возбудил дело уголовное дело.

В декабре прошлого года Чижова исключили из рядов КПРФ, а в феврале этого года орловские коммунисты приняли решение об исключении Андрея Чижова из фракции КПРФ в областном Совете. Но депутатом Чижов остается: по законодательству лишить его мандата однопартийцы не могут.

При этом источник в обкоме КПРФ назвал исключение господина Чижова из фракции шагом, «который, напрашивался давно».

На фото: депутат Чижов поздравляет орловцев с Днем победы! 

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