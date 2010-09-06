Во вторник, 6 июня, в течение дня власти дважды рассматривали проблему дома №8 на улице Радзевича-Белевича., который остался без газа из-за обрушения дороги.

После ЧП с дорогой в апреле этого года здесь был поврежден газопровод. После окончания отопительного сезона, Ростехнадзор на 90 суток запретил подачу газа в этот дом из-за возможных нештатных ситуаций.

Горячая вода и тепло в этот дом подаются от крышной газовой котельной.

Во вторник сначала совещание по этому вопросу прошло на уровне области – у первого вице-губернатора Орловской области Александра Бударина, а после обеда - на уровне города (его провел глава администрации Орла Андрей Усиков). 

По их итогам было принято решение, что восстанавливать поврежденный газопровод будет компания, строящая дом на Бурова, из-за которого и произошло обрушение дороги. Делать это он будет за свой счет, сообщил «ВО» источник в администрации Орла.

Орловские газовики помогут компании-подрядчику технологическим оборудованием. В обоих совещаниях принимали участие представители пострадавшего дома, оставшегося без газа. Работы будут проведены в кратчайшие сроки, сообщил наш собеседник.

Подробности по восстановлению нормального газоснабжения дома на ул. Радзевича-Белевича в администрации Орла предоставят завтра.

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