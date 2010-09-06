За пять месяцев текущего года на дорогах Орловской области в дорожно-транспортных происшествиях погиб 41 человек.

Всего с начала сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 318 происшествий с пострадавшими.

В результате аварий на дорогах области погиб 41 человек, травмы различной степени тяжести получили 379 человек.

Почти 30% от общего количества дорожно-транспортных происшествий приходится на аварии с участием пешеходов (86 случаев).

Отдельный батальон ДПС ГИБДД зарегистрировал 228 случаев ДТП, где водители скрылись с места происшествия. Из них за январь-май 2017 года в 16 происшествиях пострадали люди, в одном случае – погиб человек.

Раскрываемость таких происшествий составляет более 80%.