На пешеходном переходе по улице Матвеева около бизнес центра «Модус» водитель на Ford Fiesta сбил двух женщин.

Происшествие случилось 6 июня около пяти часов вечера, сообщили в УИГБДД по Орловской области.

26-летний парень на Ford двигался по улице Матвеева в сторону улицы Игнатова. На пешеходном переходе он не пропустив двух женщин 1987 и 1982 годов рождения, допустил на наезд на них.

Они переходили дорогу в сторону улицы Приборостроительной.

В результате происшествия 30-летняя девушка получила травмы и госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы скорой помощи имени Семашко.

Второму пешеходу, 35-летней женщине, после установления диагноза назначено амбулаторное лечение.