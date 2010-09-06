С начала этого года орловские судебные приставы отправили на родину 35 иностранцев, сообщает УФССП по региону.

Все они находились на территории России незаконно.

Мигранты из Украины, Узбекистана, Армении и Молдовы признаны судом виновными в нарушении режима пребывания, оштрафованы и отправлены на родину.

Орловские приставы сопроводили иностранных граждан до границы и там передали из рук в руки сотрудникам пограничной службы.

По законам РФ депортированные мигранты теперь не смогут получить разрешение на въезд в Россию в течение пяти лет.