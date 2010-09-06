После сюжета на федеральном канале НТВ, управление Следственного комитета по Орловской области проводит доследственную проверку, сообщило ведомство.

В сюжете речь шла о жилищной проблеме бывшего воспитанника детдома Эдуарда Колеснева, который уже много лет пытается получить положенную ему по закону однокомнатную квартиру. У него на руках есть решению суда в его пользу, но все это бесполезно.

Он много лет переписывается с различными инстанциями и чиновниками, но везде получает отказ. Интересно, что в сюжете одно ведомство ссылается на другое. Мол, раз суды не находят в действиях чиновников ничего противозаконного и встают на их сторону, то, что можем сделать мы, говорит в эфире представитель службы судебных приставов. И так по кругу.

Орловские следователи обещают рассмотреть эту ситуацию с другой точки зрения.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в региональном СК.