Смертельная авария случилась в Орловской области на трассе Орел-Тамбов. Водитель на Skoda Octavia влетел в трактор.

Авария произошла 22 июня в три часа дня. 34-летний водитель на легковушке ехал со стороны Ливен в Орел.

На 8-м километре автодороги Орел-Тамбов он влетел в трактор New Holland, который разворачивался на дороге и не уступил легковушке Skoda дорогу. За рулем трактора был 31-летний водитель.

В результате происшествия водитель Skoda Octavia скончался в машине скорой помощи, сообщили в УИГБДД по Орловской области.