Региональное управление Следственного комитета по Орловской области отказало в возбуждении уголовного дела против главы департамента имущества и земельных отношений Андрея Синягова, которого его подчиненная Наталья Плотникова обвиняла в рукоприкладстве.

Об этом сообщил сайт областного правительства - «Орел-регион».

Следствие не обнаружило в действиях Андрея Синягова состава преступления. Представленные сотрудницей департамента аудиозаписи разговоров со своим начальником, другие доказательства возможного физического воздействия, а также показания свидетелей не подтвердили версию девушки, сообщает издания со ссылкой на управление СК по Орловской области.

В материалах проверки по заявлению Натальи Плотниковой, как пишет сайт, есть результаты медэкспертизы, которые не подтвердили наличие перелома переносицы или других повреждений лица.

17 мая этого года заместитель начальника управления земельных отношений - начальник отдела обеспечения учета и регистрации земельных участков областной собственности Наталья Плотникова в ходе пресс-конференции сообщила, что подверглась физическому воздействию со стороны своего руководства. Она сообщила журналистам, что в ходе конфликта на работу Андрей Синягов дважды ударил ее головой в переносицу.