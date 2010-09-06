В Железнодорожном районе Орла три подростка оказались засыпанным землей в пещере на берегу Оки.

Три подростка, две девочки и мальчик исследовали пещеры на берегу реки. Вход в пещеру засыпало землей. 15-летний мальчик не растерялся и позвонил в дежурную часть УВД.

На место происшествия выехали полицейские и специалисты кинологической службы.

Спасатели разобрали завалы и вызволили подростков.

Всех ребят для осмотра отправили в детскую больницу им . З.И. Круглой, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области