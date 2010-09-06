4 августа Орловский областной суд оставил без изменения постановление районного суда в отношении Александра Ларкина, который 27 июля ранил двух полицейских в Орле

Ранее Заводской районный суд избрал в отношении Ларкина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Адвокат подозреваемого подал на этой решение райсуда апелляционную жалобу. Однако облсуда оставил Ларкина под стражей.

Ларкин подозревается в совершении трех умышленных особо тяжких преступлений против порядка управления, против личности, против общественной безопасности. Кроме этого, он проходит по уголовному делу ранее возбужденному полицией. Как раз в рамках этого дела ему и была назначена судебно-психиатрическая экспертиза в областной психиатрической больнице.

27 июля Ларкин сбежал из больницы и совершил нападение на полицейских. С таким анамнезом рассчитывать на смягчение меры пресечения, вряд ли возможно.

27 июля в полицию позвонили жильцы дома на переулке Воскресенском в Орле. Они вызвали наряд из-за разошедшегося не на шутку жильца дома. По вызову приехала девушка – сотрудница ППС и стажер.

Иметь дело им пришлось с пациентом психбольницы, фигурантом по уголовному делу по тяжелой статье.

Он сначала ранил ножом стажера и девушку. Сотрудницу ППС он взял в заложницы, отобрав у нее табельное оружие.

Он за руку провел ее от переулка Воскресенского по Детскому парку в Городской парк. При этом преступник периодически стрелял в воздух из боевого пистолета. Как потом сообщило следствие, он сделал не менее восьми выстрелов. В парке нападавшего блокировали и задержали.