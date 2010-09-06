В ночь на 5 августа в самом центре Орла произошло жестокое массовое избиение трех иностранных студентов, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

Как можно понять из сообщений орловцев, по улице Ленина вниз шла толпа («фактически маршем») радикально настроенных молодых людей, скорее всего, футбольных «ультрас».

Их было несколько десятков. Они кричали футбольные лозунги вперемежку с матерными словами. Внизу улицы около типографии «Труд», у начала Александровского моста часть из фанатов напала на трех иностранных студентов. Их начали избивать и руками, и ногами. Избиение было жестоким, особенно пострадал парень из Ирака, пишут очевидцы.

Очевидцы отмечают, что «МЧС не смогли соединить с полицией. В итоге полиция появилась через 15 минут, скорая еще через 10». Нападавшие к этому моменту уже убежали.

Естественно, никакой официальной информации на сайте орловских ведомств нет. Орловским СМИ в полиции удалось узнать, что «проводится проверка

Фото очевидцев из соцсетей